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Eğitim alan esnaf bilirkişi oluyor

Bilirkişilik eğitimlerinin hız kesmeden devam ettiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Konfederasyon bünyesinde verdiğimiz bilirkişilik temel eğitimleri çok büyük rağbet görmektedir

03 Mart 2018 Cumartesi 16:17
Eğitim alan esnaf bilirkişi oluyor

Kasım 2017 ayından bu yana düzenlediğimiz 7 eğitim sınıfında 24’erli gruplar halinde 168 kişiye bilirkişilik temel eğitimleri verildi. Bu düzenlediğimiz bilirkişilik eğitimlerine katılanlardan 166’sı sertifika almaya hak kazandı.

Sertifika almaya hak kazanan 166 kişi kişinin 44’ünü bayanlar, 122 sini ise erkekler oluşturdu” dedi. Bilirkişilik için meslekte 5 yıllık kıdem şartı arandığına işaret eden Palandöken, “Teşkilatımız mensubu olan bakkal, marangoz, motor ustası, şoför, inşaat ustası, küçük imalatçı ve matbaacı esnafı da eğitimlere katılarak bilirkişilik sertifikası aldı.

Bilirkişi eğitimi alan esnaf ve sanatkâr sayısı maalesef yeterli değil. Esnafımızın yargıda yer alması ve adaletin sağlanmasında rol oynaması için bilirkişilik eğitimlerine daha fazla talep göstermesi şart. Ahilikten gelen esnaf ve sanatkârın yargıda sözünün geçmesi, işinin ehli olan ustaların meselenin çözümüne katkıda bulunmasıdır. Bilirkişilerin donanımı ne kadar iyi olursa yargıya yansıması o kadar olumlu olacaktır” şeklinde konuştu.
COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
Bilirkişilik EğitimleriTeskRağbet
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