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EİB ihracatı 2017 yılında 12 milyar dolara yaklaştı

Ege İhracatçı Birlikleri 2016 yılında 10 milyar 900 milyon dolarlık ihracata imza atarken, 2017 yılında yüzde 9’luk artışla 11 milyar 838 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:50
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EİB ihracatı 2017 yılında 12 milyar dolara yaklaştı

Ege İhracatçı Birlikleri 2016 yılında 10 milyar 900 milyon dolarlık ihracata imza atarken, 2017 yılında yüzde 9’luk artışla 11 milyar 838 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı. Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2017 yılında yaptığı ihracatta sanayi ürünleri 6 milyar 448 milyon dolarlık ihracatla büyük dilimi alırken, EİB’den yapılan sanayi ürünleri ihracatı yüzde 12 arttı. Ege Bölgesi’nden yapılan tarım ürünleri ihracatı ise yüzde 3’lük yükselişle 4 milyar 520 milyon dolara çıktı. Madencilik sektörünün ihracatı ise yüzde 14’gelişimle 869 milyon 695 bin dolara yükseldi. 2017 yılında Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinden 8 tanesi 2016 yılına göre ihracatlarını arttırırken, 4 tanesi 2016 yılı performansının gerisinde kaldı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, 2017 yılında ihracat artış rekortmeni oldu. 2016 yılına göre ihracatını yüzde 103 arttıran Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ihracatını 124 milyon dolardan 251 milyon dolara yükselterek ihracat artış rekortmeni oldu. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği bu yıl ihracatını yüzde 8’lik artışla 1 milyar 28 milyon dolara çıkardı ve ikinci sıraya yükseldi. 2016 yılında iki basamak yükselerek dördüncü sıraya çıkan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ise 2017 yılında da bir basamak tırmandı ve 935 milyon dolarlık ihracatla zirvenin üçüncü basamağının sahibi oldu. 2017 yılında ihracatı yüzde 6 düşen Ege Tütün İhracatçıları Birliği ise 928 milyon 556 bin dolarlık ihracatla dördüncü sırada kendine yer buldu. COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

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