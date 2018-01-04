Ekmeğe 'zam şartı' mahkemelik oldu

Türkiye Ekmek İşverenleri Sendikası Başkan Vekili Çetin Keçeli, ekmek üretiminde bütün girdilerin fiyatlarının serbest piyasada belirleneceğini, buna karşın fiyat düzenlemesinde 3 bakanlıktan onay aranması zorunluluğunun üreticilere büyük darbe vuracağını öne sürdü.

"Un, maya, elektrik, yakıt maliyetleri serbest piyasada oluşuyor" diyen Keçeli, "Buna karşın ekmekte fiyat düzenlemesi bakanlıkların onayına bırakılıyor. Bu da bürokrasinin artmasına, sektöre girmek isteyen sermayenin de uzaklaşmasına neden olacak. Tebliğin bu maddesi üreticilere büyük darbe indirdi. Tebliğin iptali için İdare Mahkemesi'ne gideceğiz" diye konuştu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ise düzenleme ile valiliklerin ekmek fiyatlarında düzenlemeye itiraz hakkı getirildiğini belirterek, "Önceki uygulamaya ek olarak, 3 bakanlığın görüş ve onayının alınması uygulaması getiriliyor. Zaman içinde uygulamanın artısı eksisi görülecek" dedi.

HABER MERKEZ