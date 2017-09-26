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Ekmeğini 'tavuk'tan çıkarıyor

Tavuk Dünyası, 2012 yılında ilkini İstanbul’da hizmete açtığı ve aynı yıl 12’ye ulaşan restoran sayısını; hızlı bir ivmeyle 5 yılda Türkiye’nin 31 ilinde 130 restorana çıkardı

26 Eylül 2017 Salı 17:02
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Ekmeğini 'tavuk'tan çıkarıyor

Şirket aynı zamanda restoranlarında sunduğu ödüllü lezzetleri ve kaliteli hizmetleriyle de müşteri memnuniyeti seviyesini yüzde 96’ya taşıdı. Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, “2012-2015 yılları arasında kaydettiğimiz yüzde 532’lik büyüme ile Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Araştırması’nda 17. sırada yer aldık. 2016 yılı sonu itibarıyla gerçekleşen yüzde 51’lik büyümeyle ciromuzu 200 milyon TL seviyelerinin üzerine taşıdık. 2017 yılı sonu için hedefimiz 144 restorana ve 300 milyon TL’yi aşan bir ciroya ulaşmak. Önümüzdeki 3 yıl içinde yapacağımız yatırımlarla da yurt içinde 200’den fazla restorana ve 600 milyon TL’nin üzerinde bir ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Franchise yapımızı daha da büyüterek Türkiye’nin farklı bölgelerindeki yeni ve potansiyel yatırımcılara ulaşmak üzere çalışıyoruz” dedi. EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
Tavuk Dünyası2012İstanbulRestoran31İl
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