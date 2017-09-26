Ekmeğini 'tavuk'tan çıkarıyor

Şirket aynı zamanda restoranlarında sunduğu ödüllü lezzetleri ve kaliteli hizmetleriyle de müşteri memnuniyeti seviyesini yüzde 96’ya taşıdı. Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, “2012-2015 yılları arasında kaydettiğimiz yüzde 532’lik büyüme ile Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Araştırması’nda 17. sırada yer aldık. 2016 yılı sonu itibarıyla gerçekleşen yüzde 51’lik büyümeyle ciromuzu 200 milyon TL seviyelerinin üzerine taşıdık. 2017 yılı sonu için hedefimiz 144 restorana ve 300 milyon TL’yi aşan bir ciroya ulaşmak. Önümüzdeki 3 yıl içinde yapacağımız yatırımlarla da yurt içinde 200’den fazla restorana ve 600 milyon TL’nin üzerinde bir ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Franchise yapımızı daha da büyüterek Türkiye’nin farklı bölgelerindeki yeni ve potansiyel yatırımcılara ulaşmak üzere çalışıyoruz” dedi. EKONOMİ SERVİSİ