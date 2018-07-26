Ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam

Fiyat artışıyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Ekmekte meydana gelecek fiyat değişikliği yüzde 15'i geçmeyecek. Kilogramı 5 lira olan ekmeğin fiyatı, 5 lira 75 kuruşun üzerinde olmayacak. Tüm vilayetlerde bu uygulanacak diye bir şey söz konusu değil" dedi.

Balcı, ekmek fiyatlarında uzunca bir süredir değişiklik yapılmadığını belirterek, Türkiye'de 5 lira olan ekmeğin kilogram fiyatının 2016 yılının ocak ayında belirlendiğini söyledi.

İstanbul'da daha önce 1.25 TL satılan ekmekler 1.50 TL'den satılmaya başlanmış durumda. Buna göre zam oranı yüzde 20'yi buluyor.

HABER MERKEZİ