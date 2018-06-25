Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
93854
ALTIN
191.250
DOLAR
4.6920
STERLİN
6.2035
EURO
5.4790

Ekonomi 'ana gündem' olsun

Yüksek döviz kurları, borç yükü ve faizin yanı sıra iç talepte yaşanan sıkıntının etkisiyle son dönemde zorlu dönemece giren Türk iş dünyası, yeni süreçte ekonominin öncelikli gündem olmasını talep etti

25 Haziran 2018 Pazartesi 17:21
Ekonomi 'ana gündem' olsun

Türkiye; döviz kurlarının aşırı arttığı, faizlerin yüzde 20 bandına yaklaştığı, enflasyonun çift haneli rakamlarda demirlediği, özel sektör dış borcunun 240 milyar dolara yaklaştığı, yıllık cari açığın 57 milyar dolara çıktığı bir dönemde yeni bir yönetim sistemine geçiş yaptı. Farklı sorunlarla karşılaşan iş dünyası yeni dönemde kararların hızlı alınmasını ve ekonominin öncelikli gündem başlığı olmasını talep ediyor.

İş dünyası Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Başarılı geçen seçim döneminin ardından ihracat ailesi olarak beklentimiz her zamanki gibi istikrarlı bir 5 yıllık dönem ve hızlı karar alınmasını sağlayacak yeni sistemin bileşenlerinin tam anlamıyla uygulanması olacaktır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz de, seçimin kazananının hiç şüphesiz Türkiye ve ülke demokrasisi olduğunu belirterek, "Herkesin yakından takip ettiği gibi uluslararası alanda Türkiye belli çevreler tarafından kıskaca alınmaya çalışılıyor.

Önümüzdeki dönemin ana gündem maddemizin ekonomik istikrar olduğu, ihracat hedeflerimize ulaşabilmemiz için yapısal reformların hızla gerçekleştirildiği bir dönem olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Daha çok çalışmalıyız

TİM Tekstil Sektör Kurulu Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçim sınavından yüzünün akıyla çıktığını belirterek, şunları söyledi: "Türkiye bundan sonra daha hızlı, daha yaratıcı daha verimli ve daha üretken olacaktır. Hedeflerimize ulaşmada ve başarılı olmada hiçbir mazeretimiz olmadan daha fazla çalışmalıyız. 500 milyar dolarlık ihracat hedefi ihracatçının artık en önemli hedefidir."

Ekonomiye öncelik verilsin

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yeni yönetim modelinin ilk seçimine halkın yüksek katılım sağlamasının dünyaya örnek olacak bir davranış olduğunu bildirdi.

Halkın sorunlarına ve beklentilerine yönelik çözümü her zaman olduğu gibi seçimlerde ve sandıkta gördüğünü kaydeden Bahçıvan, "Demokrasi adına bu, önemli ve kıymetli bir toplumsal özelliğimizdir.

Yeni dönemde istikrarın her açıdan korunmasına önem verilerek ekonominin ana gündem maddesi olmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
EkonomiDövizDolarBorçSeçimIş Dünyası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar indi çıktı
Dolar indi çıktı
Ryan Air’dan Dalaman’a ilk sefer
Ryan Air’dan Dalaman’a ilk sefer
Online tatile rekor harcama
Online tatile rekor harcama
Dolar önce indi sonra çıktı
Dolar önce indi sonra çıktı
Çiftçinin borcu 1 yıl ertelendi
Çiftçinin borcu 1 yıl ertelendi
'Sürücüsüz araç'ta büyük yarış
'Sürücüsüz araç'ta büyük yarış
Konut alanlar döviz bazında zarar etti
Konut alanlar döviz bazında zarar etti
'KOBİ' tanımında şok değişiklik
'KOBİ' tanımında şok değişiklik
İngiliz sofralarına Türk damgası
İngiliz sofralarına Türk damgası
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim