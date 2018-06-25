Ekonomi 'ana gündem' olsun

Türkiye; döviz kurlarının aşırı arttığı, faizlerin yüzde 20 bandına yaklaştığı, enflasyonun çift haneli rakamlarda demirlediği, özel sektör dış borcunun 240 milyar dolara yaklaştığı, yıllık cari açığın 57 milyar dolara çıktığı bir dönemde yeni bir yönetim sistemine geçiş yaptı. Farklı sorunlarla karşılaşan iş dünyası yeni dönemde kararların hızlı alınmasını ve ekonominin öncelikli gündem başlığı olmasını talep ediyor.

İş dünyası Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Başarılı geçen seçim döneminin ardından ihracat ailesi olarak beklentimiz her zamanki gibi istikrarlı bir 5 yıllık dönem ve hızlı karar alınmasını sağlayacak yeni sistemin bileşenlerinin tam anlamıyla uygulanması olacaktır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz de, seçimin kazananının hiç şüphesiz Türkiye ve ülke demokrasisi olduğunu belirterek, "Herkesin yakından takip ettiği gibi uluslararası alanda Türkiye belli çevreler tarafından kıskaca alınmaya çalışılıyor.

Önümüzdeki dönemin ana gündem maddemizin ekonomik istikrar olduğu, ihracat hedeflerimize ulaşabilmemiz için yapısal reformların hızla gerçekleştirildiği bir dönem olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Daha çok çalışmalıyız

TİM Tekstil Sektör Kurulu Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçim sınavından yüzünün akıyla çıktığını belirterek, şunları söyledi: "Türkiye bundan sonra daha hızlı, daha yaratıcı daha verimli ve daha üretken olacaktır. Hedeflerimize ulaşmada ve başarılı olmada hiçbir mazeretimiz olmadan daha fazla çalışmalıyız. 500 milyar dolarlık ihracat hedefi ihracatçının artık en önemli hedefidir."

Ekonomiye öncelik verilsin

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yeni yönetim modelinin ilk seçimine halkın yüksek katılım sağlamasının dünyaya örnek olacak bir davranış olduğunu bildirdi.

Halkın sorunlarına ve beklentilerine yönelik çözümü her zaman olduğu gibi seçimlerde ve sandıkta gördüğünü kaydeden Bahçıvan, "Demokrasi adına bu, önemli ve kıymetli bir toplumsal özelliğimizdir.

Yeni dönemde istikrarın her açıdan korunmasına önem verilerek ekonominin ana gündem maddesi olmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.