Ekonomi dolaylı vergilere bağlı

Şimşek, MTV artışı konusunda da, "Hiçbir hükümet durup dururken bu vergileri artırmaz" dedi.Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, katıldığı bir programda gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Gelir vergisi reformunun gözden geçirildiğini ve revize edildiğini ifade eden Şimşek, gelecek yılın ilk yarısında hayata geçeceğini bildirdi. Şimşek, "Şu anda önemli ölçüde biz, dolaylı vergilere bağımlı haldeyiz" dedi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yüzde 40 ile yüzde 68 arasında değişen zamda ne oranda bir indirime gidileceği konusunda Şimşek, şöyle konuştu: "Kısa sürede nasıl bir düzenleme olacağı açıklanacak. Hiçbir hükümet durup dururken bu vergileri artırmaz. Yeni silah sistemlerini almak için Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktaracağımız, terörle mücadele, ülkemizin karşı karşıya kaldığı tehditleri bertaraf etmek ve caydırıcılık gücünü artırmak amacıyla Milli Savunma Bakanlığına aktaracağımız kaynak var. Türkiye önümüzdeki yıl savunma sanayisi ve Milli Savunma Bakanlığı için muhtemelen 17-18 milyar liralık ilave harcama yapacak. Net olarak MTV'den gelecek gelir 2018 sonrası alınacak araçlar da dikkate alındığında 2.8 milyar lira, ilave vergi artışının etkisi ise 2 milyar lira. Sadece savunma sanayisi harcamaları alacağımız tedbirlerin üçte ikisine tekabül ediyor."

Türkiye'nin paraya ihtiyacı var

Türkiye'nin kaynak ihtiyacının büyük olduğuna işaret eden Şimşek, "Türkiye gidiyor, dışarıdan borçlanıyor. Bankaların 100 liralık mevduatı varsa 125 liralık kredi vermek zorunda kalıyor çünkü mevduat yetersiz. Bu bankacılık sistemini dışa bağımlı hale getiriyor, tüm sistem döviz riskine maruz kalıyor" diye konuştu. Bu kapsamda sadece altın ithalatı ve ihracatı arasındaki farka dayalı bir hesaplama bulunduğunu anlatan Şimşek, yaklaşık 100 milyar dolar değerinde, 2 bin 200 ton atıl altın kaynağı bulunduğunu söyledi. Şimşek, vatandaşın, 'yastık altı' altınlarını Hazine garantisinde Ziraat Bankasına teslim edebileceğine işaret ederek, "Ziraat Bankasındaki eksperler bakacaklar, kaç ayar, değeri ne? Teslim ettiğinizde karşılığında faiz istemiyorsanız altına dayalı bir kira sertifikası, kar-zarar hesabı gibi bir şey olacak. Faiz konusunda hassasiyetiniz yoksa altına dayalı tahvil vereceğiz. Bu tahvilin reel getirisi yüzde 2.4... Altınınıza ihtiyacınız olursa altına dayalı tahvil hesabınızdan altınınızı geri de alabileceksiniz. Muhatabınız devlet. Ziraat Bankası bugün Türkiye'nin en büyük bankası ve yüzde 100 devletin bankası. Tasarruf havuzumuz büyüyecek, dışa bağımlılık azalacak" dedi.

Faizler neden yüksek?

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, faizlerin neden yüksek olduğu konusunda ise şunları söyledi: "Faizler yüksek çünkü bizim fon talebimiz yüksek. Sermaye piyasaları gelişirse ve derinleşirse, reel sektörün bankalara olan bağımlılığını azaltırız. Başından sonuna kadar o çaba içindeyiz." Varlık Fonunda beklentilerin makul tutulması gerektiğini savunan Şimşek, "Bu mucizevi değnek filan değil. Zamanla Türkiye bu konuda mesafe katedecek" diye konuştu.