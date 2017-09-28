Ekonomide güven endeksinde şok düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi eylülde ağustosa göre yüzde 3 azalarak 106 değerinden 102.8'e düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş inşaat sektörü, tüketici, perakende ticaret sektörü ve hizmet sektörü güven endeksindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Eylülde inşaat sektörü güven endeksi 83.5 değerine, tüketici güven endeksi 68.7 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 105.9 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 103.3 değerine geriledi. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise Eylül ayında 110.8 değerine yükseldi.

