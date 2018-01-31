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Ekonomide korkutan açık

Türkiye'nin ihracatı, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 10.2 artarak 157.5 milyar dolar, ithalatı ise yüzde 17.7 artarak 233.8 milyar dolar oldu. Yıllık dış ticaret açığı 76 milyar dolara ulaştı. Türkiye dünyada en fazla dış ticaret açığı veren 4. ülke

31 Ocak 2018 Çarşamba 22:53
Ekonomide korkutan açık

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2017 yılının Aralık ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ihracat 2017 yılı Aralık ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 8.6 artarak 13 milyar 878 milyon dolar, ithalat yüzde 25.4 artarak 23 milyar 84 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aralık ayında dış ticaret açığı ise yüzde 63.5 artarak 9 milyar 206 milyon dolara yükseldi.

Yıl genelinde ihracat 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 10.2 artarak 157.5 milyar dolar, ithalatı ise yüzde 17.7 artarak 233.8 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Aralık ayında yüzde 69.4 iken, 2017 Aralık ayında yüzde 60.1'e düştü.

Türkiye, dünya dördüncüsü

Türkiye dünyada en fazla dış ticaret açığı (ithalat ile ihracat arasındaki fark) veren 4. ülke konumunda... Dünyada ilk sırada açık farkla ABD yer alıyor.

ABD'nin geçen yılki dış ticaret açığı 802 milyar dolara ulaştı. ABD'yi 173.9 milyar dolarla İngiltere, 144.8 milyar dolarla Hindistan izliyor. Türkiye ise ekonomik büyüklükleri Türkiye'nin çok daha fevkinde olan bu üç ülkenin ardından geliyor. Yüksek dış ticaret açığı ekonomileri kırılgan hale getiriyor.

İhracatta ilk sıra Almanya'nın

Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı 2016 Aralık ayında yüzde 44.3 iken, 2017 Aralık ayında yüzde 47.1 oldu.

AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 15.6 artarak 6 milyar 540 milyon dolar olarak gerçekleşti. Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Aralık ayında 1 milyar 308 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 827 milyon dolar ile İngiltere, 771'er milyon dolar ile İtalya ve Irak takip etti.

Almanya'dan yapılan ithalat, 2017 yılı Aralık ayında 2 milyar 191 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 122 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 884 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 164 milyon dolar ile ABD izledi.

Yüksek teknoloji ihracatı cılız kaldı

Aralık ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92.2 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4.5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 36.3 olarak gerçekleşti. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81 olurken 2017 Aralık ayında yüksek teknoloi ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16.8, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 40.3 oldu.

Son Güncelleme: 01.02.2018 01:33
Anahtar Kelimeler:
ABDABTürkiyeEkonomiDış Ticaret Açığı
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