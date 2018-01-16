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Ekonomide 'şok' endişesi

Gedik Yatırım, Türkiye’de ve dünyada piyasaları mercek altına alan 2018 Strateji Raporu’nu açıkladı. Gedik Yatırım CEO'su Onur Topaç, "Önemli bir negatif şokla karşılaşılmadığı takdirde, TL varlıkların 2018 yılında da taşıdığı potansiyel ile cazibesini korumaya devam etmelerini bekliyoruz" dedi

16 Ocak 2018 Salı 17:07
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Ekonomide 'şok' endişesi

Gedik Yatırım, Türkiye’nin ve küresel piyasaların ekonomik görünümlerinin yanı sıra beklenti, risk ve tahminlerin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği 2018 Strateji Raporu’nu açıkladı.

Banka kökenli olmayan yatırım kuruluşları arasında en fazla yatırımcıya sahip kuruluşun Gedik Yatırım olduğunu anımsatan Gedik Yatırım CEO'su Onur Topaç, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, “2018 yılında dünya büyüme performansında çok güçlü göstergeleri göreceğiz.

Türkiye’nin en güçlü ekonomik göstergesi olan bütçe tarafında, genel bütçe disiplininin korunacağını düşünüyoruz. Önemli bir negatif şokla karşılaşılmadığı takdirde, TL varlıkların 2018 yılında da taşıdığı potansiyel ile cazibesini korumaya devam etmelerini bekliyoruz” dedi.

Gedik Yatırım’ın Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan da, “Türkiye ekonomisi açısından 2018’in bir dengelenme yılı olacağı ve genel iktisadi faaliyetteki olumlu seyrin korunacağı düşüncesindeyiz” dedi.

Raporda ekonomi parametrelerine ilişkin tahminlere DE yer verildi. Buna göre Borsa İstanbul, 99.500 ile 135.000 arasında konumlanacak. Dolar kuru 3.55 ile 4.10 arasında değişecek. Tahmini büyüme oranı yüzde 3.5... Enflasyonda yılsonu TÜFE beklentisi yüzde 9.0... Cari açık beklentisi 45 milyar dolar... Bütçe açığı 70 milyar TL olarak gerçekleşecek.
EKONOMİ SERVİSİ

Son Güncelleme: 16.01.2018 17:11
Anahtar Kelimeler:
CazibeVarlıkTlMercekDünyaTürkiye
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