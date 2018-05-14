Ekonomide üçüz açık

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayı cari işlemler dengesi verilerini açıkladı. Cari işlemler (döviz) dengesi, Mart ayında 4.81 milyar dolar açık verdi. Piyasada beklenti, cari açığın 4-4.15 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Cari açık, Ocak-Mart döneminde 16.4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, on iki aylık cari işlemler açığı 55 milyar 380 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye Şubat ayında da 2017 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 63’lik bir artışla 4.2 milyar dolar cari açık vermişti.

Bu verilerle Türkiye'nin ödemeler dengesinde Şubat'ta yüzde 63 daha fazla bozulma yaşanmıştı.

Türkiye ekonomisinde tek problemli rakamlar cari açık verileri değil. Türkiye ekonomisinde bugün üçüz açık mevcut durumda.

Ülke ekonomilerinde bütçe açığı, tasarruf açığı ve cari açık aynı anda yaşanıyorsa buna üçüz açık deniyor. Bunlardan tek açığı olan ülkelere nispeten dengeli ülke denilirken, ikiz açığı olan ülkelere riskli, üçüz açıklı ülkeler ise krizler ülkesi, yani krizlere en açık ülke olarak nitelendiriliyor.

Mart'ta 5.9 milyar dolar dış ticaret açığı veren Türkiye, her yıl yaklaşık olarak milli gelirin ortalama yüzde 5’i kadar tasarruf açığı veriyor.

Veriler revize edildi

Net hata noksan kalemi, Mart ayında 2.92 milyar dolar olurken, Ocak-Mart döneminde kaynağı belirsiz para girişi 3.69 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu arada resmi döviz rezervlerinde Mart ayında 4 milyar 836 milyon doları rezerv azalışı gözlendi.

Öte yandan, Şubat ayı cari açık verisi 4 milyar 152 milyon dolardan 4 milyar 522 milyon dolara, 12 aylık cari açık da 53 milyar 346 milyon dolardan 53 milyar 685 milyon dolara revize edildi.

Cari açıkta Türkiye ilk üçte

2017 yılında en çok cari açık veren ülke 462 milyar dolar ile ABD olurken, onu 91 milyar dolarla İngiltere ve 55 milyar dolarla Kanada izlemişti.

Türkiye ise 2017'de 38 milyar dolarlık bir cari açık ile dördüncü olmuştu. Mart ayındaki verilere göre ise Türkiye dünyada en fazla cari açık veren 3. ülke konumunda. İlk sırada 466.2 milyar dolarla ABD yer alıyor.

Bu ülkeyi 106.7 milyar dolarla İngiltere, 55.4 milyar dolarla Türkiye izliyor. Kanada ise 49.1 milyar dolarla 4. sırada yer alıyor.