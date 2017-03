‘Ekonomik gelişimin ana kaynağı insandır’

Bu tür bir insan kaynağı ise ancak standartları yüksek bir eğitim ve kültür hayatı ile mümkündür" ifadelerini kullandı.

Koç Holding'in kurumsal dergisi Bizden Haberler'in yeni sayısı yayımlandı. Ömer Koç, derginin "Vizyon" sayfalarında yer alan röportajında, kültürel mirasın toplumsal kalkınmaya destek olacak sonsuz bir zenginlik kaynağı olduğunu aktardı. Gelecek nesiller için kültürel mirasın üzerine titrenmesi gerektiğinin altını çizen Koç, Vehbi Koç Ödülü’ne layık görülen Zeynep Ahunbay’ın da bu uğurda hayatını adamış isimsiz bir kahraman olduğunu dile getirdi. Koç, eğitim, kültür ve sağlık alanında insanlığa hizmet eden öncü kişi ve kurumların her zaman arkasında yer aldıklarını aktararak, "İnsanlığın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Anadolu'nun eşsiz kültürel mirası, bugün bu topraklarda yaşayan herkes için büyük bir zenginlik ve şans..." değerlendirmesinde bulundu. Sahip olunan zenginliğin farkına varılması gerektiğini ve kültürel mirasın korunması için atılan her adımı desteklediklerini vurgulayan Koç, "Bu mirasın korunmasına destek vermek, Koç Topluluğu’nun ve Vehbi Koç Vakfı'nın kültüründe var. Eğitim, kültür ve sağlık alanında insanlığa hizmet eden öncü kişi ve kurumları her zaman destekledik. Önden gidenlerin arkasında olduk" yorumunu yaptı. Koç, kültürel mirasın korunması kadar kültür ve sanatın da toplumsal kalkınmada önemli bir yeri olduğuna dikkati çekerek, "Çocuklarımızı yaratıcı düşünmenin benzersiz dinamikleriyle donatmalıyız. Yetişkinlerin de sanata erişim ve katılım hakkını yaygınlaştırmalıyız" ifadelerini kullandı.