Elektriğin yüzde 40’ını sanayi kuruluşları tüketiyor

Uzenergy Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Uzun, Türkiye'de 8.4 milyon serbest tüketici olduğunu belirterek, "Elektrik tüketiminin yüzde 37.46’sını sanayi kuruluşları, yüzde 29.69’unu meskenler, yüzde 29.46’sını ticarethanelerde gerçekleşirken, yüzde 2.55 aydınlatmada ve yüzde 0.84 ise tarımsal sulamalarda kullanılıyor" dedi. Uzun, elektrik enerjisinin, insan yasamında tartısmasız bir öncelige sahip olduğunun altını çizerek, "Bir kurumun maliyetini etkileyen en önemli unsurlardan biri de elektrik enerjisidir. Enerji verimliliğinin toplumun ve sanayi kuruluşlarının gündeminde ön sıralarda gelmesi gerektiği artık şüphe götürmemektedir. Gerçek anlamda neler sağladığı ve enerji tasarrufu girişimlerinin nasıl yapılabileceği tam olarak anlaşılamamaktadır. Tüketici konumunda olan grupların ve şirketlerin faturayı okuyamama ve enerji verimliliği gibi elektrik tüketimi konusunda bilgi eksikliği söz konusu, özellikle sanayi kuruluşları için küçümsenmeyecek girdilere etkisi var. Bu nedenle sanayi kuruluşlarına enerji danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Enerji verimliliği için ilk önce enerjinin nasıl ve nerede kullanıldığını değerlendirmek gerekir. Aktif enerji verimliliği sayesinde enerji tasarrufunda süreklilik ve daha akılcı kullanımı için fiyat avantajı sağlar” diye konuştu. EKONOMİ SERVİSİ