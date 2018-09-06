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Elektrik çarpacak, doğalgaz boğacak!

Geçen ay elektriğe ve doğalgaza okkalı zamlar geldi. Merkez Bankası ise yaptığı açıklamada Eylül ayında enerji fiyatlarındaki artışın devam edeceğini duyurdu. Elektrik ve doğalgaz faturaları canımızı yakmaya devam edecek

06 Eylül 2018 Perşembe 15:27
Elektrik çarpacak, doğalgaz boğacak!

Eylül ayında evlere ve işyerlerine gelen elektrik faturaları vatandaşı adeta çarptı. Evlerde kullanılan elektriğin kilovat/saati, vergiler dahil 39 kuruştan 51 kuruşa yükseldi. 246 klovat/saat elektrik tüketen bir hane bu ay 125 lira elektrik faturası ödeyecek. Elektrikte 1 Ağustos'ta yapılan zamların 30 Eylül'e kadar geçerli olması beklenirken, yeni faturalar 1 Eylül'de yürürlüğe giren zamlı tarifelerden kesildi.

Yeni tarifeyle birlikte, yıl başından bu yana elektrik fiyatları yüzde 33 ila 45.5 oranında artış gösterdi. Analistler, döviz kuru artışının önümüzdeki dönemde elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yeni zamları gündeme getireceğini savunuyor. Ayrıca Merkez Bankası yaptığı açıklamada Eylül ayında enerji fiyatlarındaki artışın devam edeceğini duyurdu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ise konuyla ilgili sorulara cevap vermemeyi tercih etti.

Bu tablo değişmedikçe...

Türkiye'nin elektrik üretiminde ithal kaynaklara olan bağımlılığı uzun yıllardır tartışılıyor.

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), özellikle 1990'lı yılların ortasından itibaren Türkiye'nin, birincil kaynakta yüksek oranda ithalata dayalı bir üretim yapısına döndüğünü kaydediyor. TMMOB konuyla ilgili hazırladığı Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatlarına Yapılan Son Zamların Analizi raporunda, elektrik üretiminde ithal kaynaklara bağımlılıkta en yüksek seviye olan yüzde 62.6 oranına 2014 yılının sonunda ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

Türkiye 2018'in ilk altı ayında elektrik üretiminin yaklaşık 4'te birini yenilebilir enerji kaynaklarından (rüzgâr ve hidroelektrik) sağlayabildi.

Makina Mühendisleri Odası, yenilenebilir kaynaklara ağırlık verilmesi ile doğal gazın elektrik üretimindeki payının önce yüzde 40'lara, sonra yüzde 30'lara ve sonuç olarak yüzde 25'lere düşürülebileceğini savunuyor.
HABER MERKEZİ

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