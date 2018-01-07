Elektrik fiyatı ikiye katlanıyor

Bir megavatsaat (bin kilovat/saat) elektriğin ortalama fiyatı geçen hafta, bir önceki haftaya göre yüzde 10 artış gösterdi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 448 milyon 207 bin 728 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı geçen hafta, geçen haftaya göre yüzde 10 artarak 169.92 lira oldu. Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 1 Ocak'ta 207.60 lira ve aynı tarihte en düşük 85 lira olarak kayıtlara geçti.

Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 163.27 lira olarak gerçekleşti. İstanbul'da oturan vatandaşlar Ocak ayı başında gelen faturalara bakıldığında vergiler dahil 1000 kilovat/saat elektriğe 416 lira ödedi. Vatandaşların elektriğe spot piyasanın 2.5 katından fazla ödeme yapması dikkat çekiyor.

EKONOMİ SERVİSİ