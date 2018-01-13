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Elektrik fiyatları esnafın belini büküyor

Esnafın şaşkın olduğunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2017 yılında kullanılan elektriğin fiyatının 2018 birim fiyatı üzerinden tahsil edilmesi ile büyük bir haksızlığın yapıldığını” belirtti.

13 Ocak 2018 Cumartesi 16:48
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Elektrik fiyatları esnafın belini büküyor

Elektriğe gelen zamla 42 milyona yakın elektrik abonesinin şaşkın olduğunu bir de 2017 yılında kullanılan elektriğin fiyatının 2018 birim fiyatı üzerinden tahsil edilmesi ile büyük bir haksızlığın yapıldığını ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Özel şirketler faturalarda haksız kazanç elde ediyor. Şöyle ki elektrik fiyatlarına 1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olmak üzere konutlarda yüzde 8.8, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 8.4 elektrik zammı yapıldı. Bu zam esnafın da vatandaşın da zaten belini büküyor. Bir de üstüne özel şirketler faturalardan haksız kazanç elde ediyor. Örneğin son okuma günü 13 Aralık olan vatandaşın diğer faturası 11 Ocak’ta okunuyor. 13 Aralık ile 1 Ocak arasındaki 18 günlük elektrik sarfiyatının faturası 2017 yılında uygulanan birim fiyattan uygulanması gerekirken tam tersine 2018 tarifesinden faturalandırılıyor. Bu fatura üzerinden vurgun yapmaktır. Bu durumun düzeltilmesi gerekir” diye konuştu. 

YENİ MESAJ / ANKARA

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