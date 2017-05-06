Elektrik ithalatına 30 milyon dolar

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye'nin elektrik ithalatı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 azalarak 30 milyon 594 bin 671 dolara düştü. Son dönemde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi, ithalat faturasının azalmasında etkili oldu. Geçen yılın Ocak-Mart döneminde Yunanistan, Bulgaristan ve Azerbaycan'dan toplam 946 milyon 218 bin kilovatsaat elektrik alındı. 2017'nin aynı döneminde bu ülkelerden alınan elektrik miktarı yüzde 46 azalarak 504 milyon 443 bin kilovatsaate geriledi. Geçen yıl Ocak-Mart döneminde elektrik ithalatı için 48 milyon 87 bin 518 dolar ödenirken, 2017'nin aynı döneminde bu rakam yüzde 36 azalışla 30 milyon 594 bin 671 dolara geriledi. Bu yıl Ocak-Mart döneminde en fazla elektrik ithalatı ocak ayında yapıldı. Ocakta, Yunanistan, Bulgaristan ve Azerbaycan'dan 406 milyon 466 bin kilovatsaatlik elektrik ithal edildi. Bu miktar için 25 milyon 880 bin dolar ödendi.

En fazla ithalat Bulgaristan’dan

Bu yılın ilk 3 aylık döneminde en fazla elektrik ithalatı yapılan ülke ise Bulgaristan oldu. Bu dönemde Bulgaristan'dan ithal edilen elektrik miktarı 286 milyon 317 bin kilovatsaate ulaştı. Bu miktar için ülkeye 15 milyon 134 bin 843 dolar ödeme yapıldı.

Bulgaristan'ı Azerbaycan, Yunanistan ve Çekya takip etti. Azerbaycan'dan yapılan ithalat geçen yılın aynı dönemine göre 103 milyon 133 bin kilovatsaat artışla, 126 milyon 14 bin kilovatsaate yükseldi. Bu ithalat için Azerbaycan'a 9 milyon 483 bin 755 dolar ödendi. Söz konusu dönemde, Yunanistan'dan 91 milyon 592 bin ve Çekya'dan 520 bin kilovatsaat elektrik alındı.

Bu miktarlar için Yunanistan'a 5 milyon 956 bin 330 dolar, Çekya'ya ise 19 bin 743 dolar ödeme yapıldı.