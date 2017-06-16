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Elektrikli araç sayısı 2 milyona ulaştı

Gelişen ve küreselleşen dünyada hayatı büyük ölçüde kolaylaştıran motorlu taşıtların yerini elektrikli araçlar alıyor

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Elektrikli araç sayısı 2 milyona ulaştı

Çevreye olan etkilerinin yanı sıra ulaşım maliyetlerinin de azaltılması için ilk kez 1997 yılında Japonya’da üretilmeye başlanan elektrikli araçlar son yılların gözdesi haline geldi. PRNet, dünyada elektrikli araç kullanımı ile ilgili medya araştırması gerçekleştirdi. Geçen yıla göre yüzde 60 artarak 2 milyona yaklaşan araç sayısını 2.3 milyonla araç şarj istasyonu takip etti.

Avrupa’da ise geçtiğimiz yıl elektrikli araç sayısı 2.9 artış gösterdi. Dünyada elektrikli araç kullanımını en çok tercih eden ülkeler sırasıyla Çin, ABD ve Norveç olurken; Avrupa’da ise elektrikli araçları en çok tercih eden ülkeler İspanya, Almanya ve Birleşik Krallık oldu.

Yeni nesil araç projeleri olan elektrikli araçlar Türkiye’de de “yerli damgasıyla” üretime başladı.

Elektrikli araçlar; Konya, Eskişehir, İzmir ve Elazığ’da toplu taşıma aracı olarak hizmet verirken, Türkiye’de bu araçların kullanımının artması bekleniyor.

MEHMET KELEŞ

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