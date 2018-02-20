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Elektrikli otoda ÖTV zammı yok

Maliye Bakanlığı, elektrik motorlu otomobillerin özel tüketim vergisine bir kuruş dahi zam yapılmayacağı açıkladı

20 Şubat 2018 Salı 16:36
Elektrikli otoda ÖTV zammı yok

Maliye Bakanlığından, elektrik motorlu otomobillerin özel tüketim vergisine (ÖTV) zam gelmeyeceğini belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada bir gazetede "MTV'nin dışında 'Torba'dan 10 katın üzerinde ÖTV artışı çıktı", "Elektrikli otoya süper ÖTV zammı" başlıklarıyla bir haber yayınlandığı ifade edilerek, söz konusu haberin kamuoyunda yanlış anlaşılmaya sebep olmaması için bilgilendirme yapılmasının zaruri görüldüğü belirtildi. Elektrikli otomobil sahiplerinden elektrik motor gücüne göre yüzde 3-15 ÖTV alındığı hatırlatılan açıklamada, bu oranların yakıt motorlu araçların oldukça altında bulunduğuna dikkat çekildi.

1 kuruş dahi zam yok!

Elektrik motorlu otomobillerin ÖTV'sine zam yapılmayacağının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Konuya ilişkin gerek Bakanlık tarafından 2 Şubat 2018'de yapılan basın açıklamasında gerekse de Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki yasa görüşmeleri sırasında önerilen düzenlemeyle kesinlikle bir vergi artışı yapılmadığı belirtilmiştir. Netice olarak, elektrik motorlu otomobillerin ÖTV'sinde 1 kuruş dahi zam yapılmayacaktır."
 

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