Elektrikte serbest tüketici sayısı geriledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, serbest tüketici limitini yıllık 2 bin 400 kilovatsaate düşürmesinin ardından ortalama aylık 82 lira ve üzeri elektrik faturası ödeyen abonelerin, elektriği istediği tedarikçiden almasının önü açılmıştı. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, haziranda serbest tüketici sayısının en fazla bulunduğu şehir, 1 milyon 233 bin 549 aboneyle İstanbul oldu. İstanbul'un Avrupa yakasında 845 bin 170, Asya yakasında ise 388 bin 379 serbest tüketici sisteme dahil oldu. İstanbul'u, 413 bin 471 serbest tüketiciyle İzmir ve 342 bin 696 aboneyle Antalya takip etti. Serbest tüketici abone sayısı haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0.41 azalarak 3 milyon 812 bin 374'e geriledi. Grup bazında en fazla serbest tüketici kaydı 2 milyon 456 bin 564 ile meskenlerde gerçekleşti. Meskenleri, 1 milyon 234 bin 936 abone ile ticarethaneler izledi. AA