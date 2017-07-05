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Elektrikte tüketim rekoru

Türkiye, aşırı sıcak hava ve sanayi üretimindeki artışa bağlı olarak 3 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirdiği 927 milyon 875 bin kilovatsaat tüketimle tüm zamanların rekorunu kırdı

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Elektrikte tüketim rekoru
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, bir önceki elektrik tüketim rekorunu 905 milyon 764 bin kilovatsaat tüketim ve ani puantta 44 bin 734 megavatla 10 Ağustos 2016'da kıran Türkiye'nin bu yıl ki tüketim rekorunun daha erken görülmesinde, aşırı sıcak hava ve sanayi üretimindeki artış etkili oldu. Söz konusu tüketim rekoruna rağmen, Türkiye genelinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. EKONOMİ SERVİSİ
  
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Elektrikte Tüketim Rekoru
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