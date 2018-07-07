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Elektronik imza sayısı yüzde 4.7 arttı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2018 yılı ilk çeyrek Pazar Verileri Raporu’nu yayımladı

07 Temmuz 2018 Cumartesi 18:02
Elektronik imza sayısı yüzde 4.7 arttı

Mart 2018 sonu itibarıyla, 2 milyon 881 bin 967 elektronik imza üretildi. Mobil imza sayısı 507 bin 183’e ulaştı. Toplamda 3 milyon 389 bin 150 sertifika oluşturuldu. 2018 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre elektronik imza sayısında yüzde 4.7 artış, mobil imza sayısında ise yüzde 3.1 yükseliş gerçekleşti.

BTK verilerine göre, 2017 yılının son çeyreğinde 2 milyon 752 bin 738 olan elektronik imza sayısı, 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 4.7 artarak 2 milyon 881 bin 967’ye ulaştı. 2017’nin son çeyreğinde 492 bin 142 olan mobil imza sayısı ise yüzde 3.1 arttı. 507 bin 183 adet mobil imza üretildi.

Islak imzadan e-imzaya geçişin e-dönüşüm projeleriyle hızlandığını vurgulayan E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “E-imza kullanımın artışı kamuya, özel sektöre ve bireylere önemli katma değerler sağlıyor. Şirketler, e-imza ile onay işlemlerinde ıslak imzanın neden olduğu zaman kayıplarını ve kağıt kullanımıyla çevreye verilen zararı büyük ölçüde azaltıyor.

Yüzde 50 oranında maliyet tasarrufu sunan e-imza ile daha etkin, hızlı ve güvenli bilgi alışverişi sağlanıyor. Bireyler tarafında kimlik doğrulama ve imza gerektiren süreçlerde büyük kolaylık sağlayan e-dönüşüm sürecinin temel uygulaması olan e-imza ile ekonomiye çok yönlü katkı sağlanıyor” dedi.
AA

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