Elektronikte ihracat şampiyonu Vestel

AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL
Elektrik Elektronik ve Hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ihracat şampiyonlarının ödüllendirildiği 2016 TET İhracat Başarı Ödül Töreni, İstanbul'da gerçekleştirildi.
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TET Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve sektör temsilcilerinin katıldığı törende Türkiye geneli ‘elektrik-elektronik, hizmet sektörü, edebi eser ve televizyon dizileri’ alanlarında en çok ihracatı gerçekleştiren firmalar ödüllendirildi.
2016 yılında 10.2 milyar dolar olarak gerçekleşen elektrik-elektronik sektör ihracatı, Türkiye ihracatından yüzde 7’nin üzerinde pay alıyor. Ödül töreninde sektör temsilcilerine teşekkürlerini sunan TET Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “2016 yılında birlik olarak sektörümüzün yurt dışı pazarlarda güçlü bir konuma gelmesi için birçok faaliyet gerçekleştirdik. 2014 yılında bünyemize katılan hizmet sektörlerimizin de ihracat potansiyelinin artırılması için yoğun çalışmalarda bulunduk.
İhracatta atılım yılı ilan edilen 2017 yılının ülkemiz adına önemli gelişmelerin yaşanacağı bir yıl olmasını hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.
Hizmet sektörü ihracatçılarına da yeşil pasaport
TİM Yönetim Kurulu Başkanı Büyükekşi ise 2016 yılında Türkiye'nin kilogram başına 1.37 dolar ihracat geliri elde ettiğine işaret ederek, "Elektronik sektöründe bu rakam 5 dolar... Endüstriyel yıkama makinesinde ise 13 dolar" dedi. Türk dizilerinin 100'den fazla ülkeye ihraç edildiğine işaret eden Büyükekşi, "Diziler Türk romanlarına ilgiyi de artırıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanları yurtdışında satış rekorları kırıyor. Bu arada hizmet ihraç edenler de yeşil pasaporta kavuşacak. Bu konuda gerekli çalışmalar yapılıyor" şeklinde konuştu. Büyükekşi, 2023 yılında elektronik sektörünün ihracat hedefinin 45 milyar dolar, hizmet ihracatında ise hedefin 150 milyar dolar olduğunu kaydetti.
Elektronikte ipi Vestel önde göğüsledi
Türkiye Geneli Elektrik Elektronik sektöründe 2016 yılında en çok ihracat yapan firma Vestel oldu. Sektörde en çok ihracat gerçekleştiren ikinci firma Arçelik olurken, üçüncülüğü BSH Ev Aletleri aldı. Sektörün alt kategorilerinden olan Beyaz Eşya sektöründe en çok ihracat yapan firmalar sırasıyla Arçelik, Vestel ve BSH Ev Aletleri oldu.
Hizmet sektörü birincisi THY
Hizmet sektörü birincisi THY
TET 2016 İhracat Başarı Ödülleri’nde hizmet sektöründe en çok ihracat gerçekleştiren firma Türk Hava Yolları (THY) oldu. İkincilik Pegasus Hava Taşımacılığı’na; üçüncülük ödülü ise Çalık Enerji’ye gitti. TET bünyesinde bulunan hizmet sektörünün önemli ihracat kalemlerinden dizi, sinema ve kitap gibi kültürel hizmetler bu yıl üçüncü kez ödüllendirildi. Özellikle Latin Amerika ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edilen Türk dizileri gecede ödüllerine kavuştu.Geçtiğimiz yılın ihracat şampiyonu dizisi Paramparça oldu. 2016 yılında en çok kitabı ihraç edilen yazar Merhum Ahmet Hamdi Tanpınar oldu. Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Huzur ve Beş Şehir adlı eserleri bugüne kadar 23 dile çevrildi.