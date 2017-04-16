Elektronikte ihracat şampiyonu Vestel

AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL

Elektrik Elektronik ve Hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ihracat şampiyonlarının ödüllendirildiği 2016 TET İhracat Başarı Ödül Töreni, İstanbul'da gerçekleştirildi.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TET Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve sektör temsilcilerinin katıldığı törende Türkiye geneli ‘elektrik-elektronik, hizmet sektörü, edebi eser ve televizyon dizileri’ alanlarında en çok ihracatı gerçekleştiren firmalar ödüllendirildi.

2016 yılında 10.2 milyar dolar olarak gerçekleşen elektrik-elektronik sektör ihracatı, Türkiye ihracatından yüzde 7’nin üzerinde pay alıyor. Ödül töreninde sektör temsilcilerine teşekkürlerini sunan TET Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “2016 yılında birlik olarak sektörümüzün yurt dışı pazarlarda güçlü bir konuma gelmesi için birçok faaliyet gerçekleştirdik. 2014 yılında bünyemize katılan hizmet sektörlerimizin de ihracat potansiyelinin artırılması için yoğun çalışmalarda bulunduk.

İhracatta atılım yılı ilan edilen 2017 yılının ülkemiz adına önemli gelişmelerin yaşanacağı bir yıl olmasını hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

Hizmet sektörü ihracatçılarına da yeşil pasaport

TİM Yönetim Kurulu Başkanı Büyükekşi ise 2016 yılında Türkiye'nin kilogram başına 1.37 dolar ihracat geliri elde ettiğine işaret ederek, "Elektronik sektöründe bu rakam 5 dolar... Endüstriyel yıkama makinesinde ise 13 dolar" dedi. Türk dizilerinin 100'den fazla ülkeye ihraç edildiğine işaret eden Büyükekşi, "Diziler Türk romanlarına ilgiyi de artırıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanları yurtdışında satış rekorları kırıyor. Bu arada hizmet ihraç edenler de yeşil pasaporta kavuşacak. Bu konuda gerekli çalışmalar yapılıyor" şeklinde konuştu. Büyükekşi, 2023 yılında elektronik sektörünün ihracat hedefinin 45 milyar dolar, hizmet ihracatında ise hedefin 150 milyar dolar olduğunu kaydetti.

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