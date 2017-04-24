Eleman arayan yok iş arayan çok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdam seferberliği çağrıları ve valilerin firmalara ‘şu kadar kişiyi işe alma taahhüdünde bulunmaları’ yönündeki baskılarına karşın en çok istihdam yaratan turizm sektöründe çalışanların sayısı artmadığı gibi azalıyor. Özellikle kıyı bölgelerindeki otellerde Mart ayına girilmesi ile birlikte artan çalışan sayısı bu yıl azaldı. Sezona girilirken otellerde çalışanların sayısı yüzde 12.4 düştü. 2017 yılının ilk üç aylık döneminde eleman arama amaçlı ilanların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre azalırken iş arayanların sayısı katlandı. Bu dönemde sektörün her kesiminden işletmelerin değişik birimlere farklı görevler için verdiği ilanların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 azaldı. EKONOMİ SERVİSİ