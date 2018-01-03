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Emeklilerin enflasyonu daha yüksek

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere 2018'in ilk 6 ayında uygulanacak artışların beklentilerinden uzak kaldığını belirtti.

03 Ocak 2018 Çarşamba 17:04
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Emeklilerin enflasyonu daha yüksek

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "TÜİK'in enflasyon hesabının bizim mutfağımızı yansıtmadığı gerçeğiyle yine karşı karşıyayız. İşte bu yüzden emeklilerin yaşam standardına uyacak yeni bir tüketim kalıbı oluşturularak, hesaplamaların buna göre yapılmasını istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Emeklilerin hayatında yeri olmayan tüketim kalemleriyle yapılan enflasyon hesaplamalarının adil olmayan sonuçlar doğurduğuna işaret eden Ergün, "Bu da bizim gelirlerimizi olumsuz etkiliyor. Bu konuda yetkililerimizden çözüm üretmelerini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

HABER MERKEZİ

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TürkiyeEmekliEnflasyonZam
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