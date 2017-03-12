Emeklilik fonlarında trilyonlar birikti

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Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 1961 yılında kurulan gelişmiş ve gelişmekte olan 34 ülkenin üye olduğu bir örgüt... Üyeleri arasında Türkiye'nin yanı sıra ABD, Almanya, İtalya, Kanada, Japonya, İngiltere, Avustralya, Fransa, İspanya, Hollanda, Güney Kore gibi gelişmiş tüm ülkeler yer alıyor. İsrail de 2010 yılında Türkiye'nin onayı ile örgüte üye oldu. Meksika ve Şili, örgütü Orta ve Latin Amerika'da temsil ediyor. Dünya ekonomisinin yüzde 80'e yakını OECD üyesi ülkelerin elinde...

Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkeler, dünya piyasalarına emeklilik fonlarıyla yön veriyor. Tüm dünyada emeklilik fonları 26 trilyon dolara ulaşmış durumda. Bu da piyasalardaki toplam 40 trilyon dolarlık yatırımın yüzde 68’ini teşkil ediyor. Bankalar ve yatırım şirketleri 7.7 trilyon dolar ile toplam yatırımın yüzde 20.2’sini, sigorta şirketleri de 4.3 trilyon dolar ile toplam yatırımın yüzde 11.3’ünü ve kendi rezervleriyle yatırım yapan işverenler ise 200 milyar dolarla toplam yatırımın yüzde 0.5’ini elinde bulunduruyor.

En çok yatırım ABD’de

Emeklilik enstrümanları aracılığıyla en fazla yatırımın ABD ve Kanada'da yapıldığı kendini gösteriyor. Bu iki ülkeyi Batı Avrupa (Birleşik Krallık, Hollanda, İsviçre), Avustralya ve Japonya izliyor. Bireysel emeklilik yatırımlarının yurt içi ekonominin büyüklüğüne oranı da Şili, Danimarka ve Güney Afrika gibi diğer bazı ülkelerde yüksek seyrediyor.

Türkiye’de emekleme aşamasında

Türkiye'de ise bireysel emeklilik sistemindeki (BES) fon tutarı 98.2 milyar TL'ye ulaştı. Uzmanlara göre BES, devletin sosyal güvenlik sistemini tamamlar nitelikte. Bireysel emeklilik sisteminde mevcut katılımcılar adına yapılan katkı payı ödemesi 2014 yılı sonunda 31.2 milyar TL (devlet katkısı dahil) iken, yüzde 22.6’lık artışla 2015 yılı sonunda 38.3 milyar TL’ye ulaştı. 2015 yılında toplam 15.1 milyar TL katkı payı ödenmiş olmasına rağmen, emeklilik ve diğer nedenlerle sistemden çıkışlar yaşandığından, mevcut katılımcılara ilişkin katkı payı artışı daha düşük gerçekleşti.