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Emlak Bankası yeniden faaliyete geçecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, öncelikli hedefin, Emlak Bankasının tasfiye sürecinin sonlandırılması ve bankanın yeniden faaliyete geçmesi olduğunu kaydetti

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Emlak Bankası yeniden faaliyete geçecek

Bu yasal düzenlemenin akabinde BDDK'ya gerekli başvurların yapılacağını, ondan sonra Emlak Bankasının yeniden faaliyete geçeceğini dile getiren Ağbal, "Şu anda Emlak Bankasını ne özelleştirme gibi bir planımız var ne de sektörel bir bankacılık yapma düşüncesi var" dedi. AA

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