Bu yasal düzenlemenin akabinde BDDK'ya gerekli başvurların yapılacağını, ondan sonra Emlak Bankasının yeniden faaliyete geçeceğini dile getiren Ağbal, "Şu anda Emlak Bankasını ne özelleştirme gibi bir planımız var ne de sektörel bir bankacılık yapma düşüncesi var" dedi. AA
Emlak Bankası yeniden faaliyete geçecek
Maliye Bakanı Naci Ağbal, öncelikli hedefin, Emlak Bankasının tasfiye sürecinin sonlandırılması ve bankanın yeniden faaliyete geçmesi olduğunu kaydetti
11 Mayıs 2017 Perşembe 17:09
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