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Emlak sektörü dalgalı

Ocak 2018 Emlak Endeksi verilerine göre emlak sektörü bazı illerde 2018’e güçlü bir başlangıç yaparken, bazı illerde ise gerileme gösteriyor. Türkiye genelinde satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 7 artarken, İstanbul’da artış oranı yüzde 9 oldu. Artış oranları enflasyonun altında kaldı

12 Şubat 2018 Pazartesi 16:57
Emlak sektörü dalgalı

Ocak 2018 Emlak Endeksi verilerine göre, geçtiğimiz yılı fiyat artışıyla kapatan emlak sektörü 2018’e de dalgalı bir başlangıç yaptı. Türkiye genelinde satılık konut metrekare ortalama fiyatları son 1 yılda yüzde 7 artışla 2 bin 735 TL’den 2 bin 924 TL’ye ulaştı.

İstanbul’daki konutlar ise yüzde 9 fiyat artışıyla 4 bin 491 TL’den 4 bin 892 TL/metrekare ortalamasına çıktı. Satılık konut fiyatları, son bir ayda artış gösterdi. 5 büyük ilde Bursa dışında fiyatlar her ilde arttı.

Zam şampiyonu Edirne

Türkiye genelinde satılık konut fiyatı en çok artan il hâlâ Edirne. Edirne’de son bir yılda fiyat artışı yüzde 36’ya çıktı.Edirne’yi yüzde 29 artışla Kırklareli, yüzde 23 artışla Sinop, yüzde 21 artışla Elazığ ve Balıkesir takip etti.

İstanbul’da satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 9, son bir ayda da yüzde 3 arttı. Kiralık konutların metrekare ortalaması ise son bir yılda yüzde 2 arttı.

Başakşehir düşüşte

Son bir ay içinde ise fiyatı en çok artan ilçe yüzde 7.8 ile Beyoğlu olurken, fiyatı en çok düşen ilçe yüzde 7.4 ile Sultanbeyli oldu.

Konut fiyatları Avcılar'da yüzde 4.2, Başakşehir'de yüzde 3.3 azaldı. İstanbul'da kiraya verilen bir konut kendini Esenyurt'ta 15 yıl, Gaziosmanpaşa'da 16 yılda, Sancaktepe'de ise 17 yılda amorti edebiliyor.
SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

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