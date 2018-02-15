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En borçlu İstanbul

Türkiye'nin mega kenti İstanbul, geçen yıl 855 milyar liralık toplam nakdi kredi stoku ile Türkiye'nin en borçlu kenti oldu. Geçen yıl sonu itibarıyla nakdi kredi stoku en az olan il Bayburt olurken, borcuna en sadık il ise Gümüşhane oldu

15 Şubat 2018 Perşembe 18:39
En borçlu İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, toplam nakdi kredi stoku geçen yıl sonu itibarıyla 2 trilyon 127 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İstanbul, toplam nakdi kredi kullanımında ilk sıradaki yerini korurken, 2017 sonunda İstanbul'dan kullanılan nakdi kredi tutarı 855 milyar lira oldu. Geçen yılki toplam nakdi kredi stokunun yüzde 40.2'si İstanbul'da kullandırıldı.

Mega kenti, 271 milyar liralık kredi kullanımıyla Ankara ve 109.2 milyar liralık kullanımla da İzmir izledi. Toplam nakdi kredi kullanımından başkent Ankara yüzde 12.7 ve İzmir yüzde 5.1 pay aldı.

Son bir yıllık dönemde İstanbul, Ankara ve İzmir'in toplam nakdi kredi stoku sırasıyla yüzde 13.4, yüzde 21.1 ve yüzde 27.2 artış gösterdi. İstanbul'da takipteki kredi alacak oranı geçen yıl yüzde 2.5, Ankara'da yüzde 3.2 ve İzmir'de yüzde 3.1 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl sonu itibarıyla nakdi kredi stoku en az il, Bayburt oldu. 572 milyon 295 bin lira tutarında nakdi kredinin kullanıldığı Bayburt'u 872.2 milyon liralık kullanımla Tunceli, 1 milyar liralık kullanımla Kilis ve 1.1 milyar liralık kullanımda Ardahan izledi. Bayburt'ta takipteki kredi alacak oranı geçen yıl yüzde 2.3, Tunceli'de yüzde 2.5 ve Kilis'te yüzde 3.3 olarak kayıtlara geçti.

Takipteki kredilerin toplam kredilere oranı (NPL) geçen yıl itibarıyla en düşük il yüzde 1.58 ile Gümüşhane oldu. Bu oranla borcuna en sadık il konumunda bulunan Gümüşhane'yi yüzde 1.88 ile Siirt, yüzde 1.97 ile Denizli ve yüzde 2.02 ile Kahramanmaraş takip etti.
AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeMega KentİstanbulBayburtGümüşhane
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