En büyük kiracı devlet

Soru önergesini Başbakan Yıldırım adına Maliye Bakanı Naci Ağbal yanıtladı.

Ağbal, 237 sayılı Taşıt Kanunu'na tabi olan kamu kurumları hizmet alımı suretiyle taşıt ihtiyaçlarının 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Hizmet Alım Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller"e göre karşılandığını belirtti.

Ağbal, "Bu çerçevede, 14/11/2017 tarihi itibarıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince yapılan veri girişleri esas alındığında toplam 13 bin 558 adet hizmet satın alımı suretiyle taşıt kiralaması yapıldığı bilgisine ulaşılmıştır. Bu taşıtların 9 bin 552 adeti genel bütçe, 3 bin 877 adeti özel bütçe ve 129 adeti de düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından kiralanmıştır" dedi.

Önerge yanıtını değerlendiren CHP Niğde Milletvekili Gürer, kamu kurumlarındaki araç saltanatının artarak devam ettiğini söyledi.

Bünyesinde onbinlerce araç barındıran kamu kurumlarının, üstüne bir de kiralama yöntemiyle araç temin ettiğini kaydeden Gürer, bu araçların hangi hizmetlerde nasıl kullanıldığının ve yakıt giderlerinin denetime muhtaç olduğunu belirtti.

YENİ MESAJ/ANKARA