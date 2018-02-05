En büyük pazar Asya'da

Hisarcıklıoğlu, "Bir tarafta Japonya ve Kore gibi inovasyon ve teknoloji devleri var. Diğer tarafta Pakistan, Endonezya, Vietnam, Filipinler gibi yükselen pazarları kapsayan ve her türlü ürünün farklı kalite ve ölçeklerde üretildiği bir bölge burası... 3 milyarın üzerinde tüketicisiyle, en büyük küresel pazar burada. CACCI ülkeleri, yılda 5 trilyon dolar civarında mal ve hizmet ithalatı gerçekleştiriyor. Öte yandan ekonomik büyümeleri de dünya ortalamasının üzerinde. Son 5 sene de bu bölgenin büyüme hızı yüzde 6’larda. 2018 ve 2019 büyüme beklentisiyse yüzde 6,5. Dolayısıyla Asya Pasifik bölgesi, dünya ekonomisinin gidişatını belirleyici bir güce sahip."