Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116853
ALTIN
162.806
DOLAR
3.7638
STERLİN
5.2933
EURO
4.6731

En büyük pazar Asya'da

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kasım ayında İstanbul'da düzenlenmesi planlanan Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi'nin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Asya Pasifik bölgesinde 3 milyarın üzerinde insan yaşadığına işaret etti.

05 Şubat 2018 Pazartesi 17:41
En büyük pazar Asya'da

Hisarcıklıoğlu, "Bir tarafta Japonya ve Kore gibi inovasyon ve teknoloji devleri var. Diğer tarafta Pakistan, Endonezya, Vietnam, Filipinler gibi yükselen pazarları kapsayan ve her türlü ürünün farklı kalite ve ölçeklerde üretildiği bir bölge burası... 3 milyarın üzerinde tüketicisiyle, en büyük küresel pazar burada. CACCI ülkeleri, yılda 5 trilyon dolar civarında mal ve hizmet ithalatı gerçekleştiriyor. Öte yandan ekonomik büyümeleri de dünya ortalamasının üzerinde. Son 5 sene de bu bölgenin büyüme hızı yüzde 6’larda. 2018 ve 2019 büyüme beklentisiyse yüzde 6,5. Dolayısıyla Asya Pasifik bölgesi, dünya ekonomisinin gidişatını belirleyici bir güce sahip."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karadeniz'de ihracat lideri Trabzon
Karadeniz'de ihracat lideri Trabzon
Asgari Ücret Komisyonu'na her toplantı için ücret ödendi
Asgari Ücret Komisyonu'na her toplantı için ücret ödendi
Enflasyon yükseklerde geziniyor
Enflasyon yükseklerde geziniyor
Portakal kabuğundan ucuz
Portakal kabuğundan ucuz
İhracatta lider Ford Otomotiv
İhracatta lider Ford Otomotiv
Kozmetik ithalatına 400 milyon dolar 
Kozmetik ithalatına 400 milyon dolar 
Milyonerlere 18 bin kişi eklendi
Milyonerlere 18 bin kişi eklendi
Apple'ın Çin’deki veri merkezi 2020'de açılacak
Apple'ın Çin’deki veri merkezi 2020'de açılacak
Dizi ve film ihracatı turizme katkı yapıyor
Dizi ve film ihracatı turizme katkı yapıyor

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim