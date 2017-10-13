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En çok dövizi THY kazandırdı

Son 10 yılda yakaladığı yükselişle dünyanın en iyi havayolu şirketleri arasındaki yerini sağlamlaştıran ve dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olan bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları (THY), 2008 yılından beri zirvede yer aldığı Fortune 500 Türkiye sıralamasında bu yıl da Türkiye'nin ihracat şampiyonu oldu.

13 Ekim 2017 Cuma 16:05
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En çok dövizi THY kazandırdı

THY Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Murat Şeker, "Çalışmalarımızın böyle değerli ödüllere layık görülmesi, yeni hedeflerimize uçmaya hazırlanırken bizlere cesaret vermektedir. En büyük temennimiz yükselişimizi sürdürürken kazanacağımız daha nice başarıları ülkemizle paylaşmaktır" ifadelerini kullandı.

Ülke ekonomisine hizmet ve istihdam alanlarında yaptığı katkıların yanı sıra, en fazla tanınan Türk markası özellikleriyle de öne çıkan THY, 300 farklı uçuş noktasına bayrak taşıyarak Türkiye'nin marka elçisi olmanın gurunu yaşıyor.

EKONOMİ SERVİSİ

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