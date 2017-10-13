En çok dövizi THY kazandırdı

Son 10 yılda yakaladığı yükselişle dünyanın en iyi havayolu şirketleri arasındaki yerini sağlamlaştıran ve dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olan bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları (THY), 2008 yılından beri zirvede yer aldığı Fortune 500 Türkiye sıralamasında bu yıl da Türkiye'nin ihracat şampiyonu oldu.