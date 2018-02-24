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En çok satan yine Corolla 

Dünyanın en çok tercih edilen otomobili olan Toyota’nın “efsane” modeli Corolla, 2017 yılında da liderlik apoletini taşımayı sürdürdü.

24 Şubat 2018 Cumartesi 16:59
En çok satan yine Corolla 

Dünyanın en çok tercih edilen otomobili olan Toyota’nın “efsane” modeli Corolla, 2017 yılında da liderlik apoletini taşımayı sürdürdü. 2017 yılında 150 ülkede satışa sunulan 3 bin 500’ün üzerinde modelin yer aldığı listede ilk sırayı 924 bin 118 adetle Corolla aldı. Corolla gerçekleşen satış adediyle tüm dünyada en yakın rakibini de 123 bin 738 adetlik farkla geride bırakmayı başardı.

Toyota Türkiye’nin 45 bin 209 adet olan toplam satışının 26 bin 500’ü Corolla olarak gerçekleşti. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 16 Toyota fabrikasında üretimine devam edilen Corolla, Toyota’nın 80 yılı aşan tarihi içinde satılan her 5 modelden 1’ini temsil etmeyi de sürdürdü. Geniş iç hacmi, konforu ve dikkat çeken tasarımıyla her jenerasyonda olduğu gibi 11’nci neslinde de üstün kalitesini ve dayanıklılığını ortaya koymaya devam ediyor. İkinci el değerinin yüksek olması ile müşteri tercihlerinde önemli bir rol oynayan Corolla, ilk üretildiği yıldan bugüne kadar toplamda 46 milyonun üzerinde satış adedine ulaştı. EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
EkonomiToyotaCorollaEfsane ModelArabaOtomobil
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