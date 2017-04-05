En değerli hava yolu şirketleri belli oldu

2017 yılına ait dünyanın en değerli 50 hava yolu şirketinin listelendiği sıralamada Birleşik Arap Emirlikleri'nin dev havayolu Emirates'in düşüşü dikkat çekti. Geçen yılın en değerli hava yolu şirketi olan Emirates, bu yılki listede 4. sıraya geriledi. Birinciliği ise geçtiğimiz yıl 3. olan American Airlines şirketi aldı. Delta Hava Yolları ise geçen yıl 2. sıradaki yerini korudu. Türk Hava Yolları (THY) ise geçen yıl açıklanan listede en değerli hava yolları listesinde 11'inci sırada yer alıyordu. Rusya krizi ve 2016 yılında meydana gelen terör, darbe kalkışması ve Atatürk Havalimanı'nda yaşanan terör eyleminin de etkisi ile Türk sivil havacılığı sancılı bir döneme girmişti. Bazı uçaklarını yere indiren THY giderlerini azaltmak için de birçok yöntem denemişti. Bu yaşananların da etkisi ile THY, bu yılki Brand Finance En Değerli Havayolları listesinde 5 basamak düşüş yaşayarak 16'ncı sıraya geriledi. Alman devi Lufthansa ise listede 11'inci sırada kendine yer buldu. HABER MERKEZİ