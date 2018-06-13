En değerli kulüp Manchester United

Forbes dergisinin 2016-2017 sezonu gelirlerini hesaba katarak yaptığı araştırmaya göre yüzde 12’lik artışla 4.12 milyar dolar piyasa değerine ulaşan Manchester United, en değerli kulüpler sıralamasında art arda ikinci kez zirvenin sahibi oldu. Manchester United’ı, 4.08 milyar dolar değere sahip İspanya temsilcisi Real Madrid takip etti. Diğer bir İspanya kulübü Barcelona ise 4.06 milyar dolar değeriyle üçüncü sıraya yerleşti. İngiltere’den 6 temsilcinin yer aldığı 2016-2017 sezonunun en değerli 10 futbol kulübü listesi şöyle: 1- Manchester United, 2- Real Madrid, 3- Barcelona, 4- Bayern Münih, 5- Manchester City, 6- Arsenal, 7- Chelsea, 8- Liverpool, 9- Juventus, 10- Tottenham.