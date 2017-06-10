En fazla ülkeye ihracat yapan şirket

Türkiye’nin en fazla ihracat yapan şirketleri arasında yer alan Şişecam Topluluğu, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) “İlk 1000 İhracatçı Firma” araştırmasına göre, “Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri” kategorisinde 'ihracat lideri' olurken, 154 ülke ile 'en çok ülkeye ihracat yapan şirket' unvanını aldı. Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kırman, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, ürünleriyle tüm dünyada Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, “81 yılı aşkın deneyimimiz 22 bine yakın çalışanımız ve 13 ülkeye yayılan üretim faaliyetlerimiz ile bugün satış yaptığımız ülke sayısı 154’e ulaştı” dedi.

Satışların yüzde 62’si Avrupa’da