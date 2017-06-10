Türkiye’nin en fazla ihracat yapan şirketleri arasında yer alan Şişecam Topluluğu, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) “İlk 1000 İhracatçı Firma” araştırmasına göre, “Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri” kategorisinde 'ihracat lideri' olurken, 154 ülke ile 'en çok ülkeye ihracat yapan şirket' unvanını aldı. Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kırman, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, ürünleriyle tüm dünyada Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, “81 yılı aşkın deneyimimiz 22 bine yakın çalışanımız ve 13 ülkeye yayılan üretim faaliyetlerimiz ile bugün satış yaptığımız ülke sayısı 154’e ulaştı” dedi.
En fazla ülkeye ihracat yapan şirket
13 ülkede üretim yapan Şişecam, 154 ülke ile Türkiye’nin ‘en fazla ülkeye ihracat yapan şirketi’ oldu. Şirketin geçen yılki toplam uluslararası satış tutarı 1.5 milyar dolara ulaştı
10 Haziran 2017 Cumartesi 17:04
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Şişecam Topluluğu’nun konsolide satışları içinde Türkiye’den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların payının 2016 yılı sonu itibarıyla yüzde 54 seviyesine ulaştığını belirten Kırman, 2016 yılında 1.5 milyar dolar seviyesinde uluslararası satış gerçekleştirdiklerini kaydetti. Şişecam Topluluğu’nun satışlarında en büyük payı Avrupa’nın aldığına işaret eden Kırman, “2016 yılı için Topluluk satışlarının bölgesel dağılımında en büyük pay yüzde 62 Avrupa’ya ait. Satışlarımızın yüzde 20’si Afrika ve Ortadoğu, yüzde 11’i Asya ve Okyanusya, yüzde 7 ise Amerika olarak gerçekleşti. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda dünyada ilk üçe girme, sürdürülebilir karlı büyüme ve operasyonel mükemmellik hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu. Şişecam, geçen yıl Türkiye’den 666 milyon dolarlık ihracat yaparak, TİM’in ‘İlk 1000 İhracatçı Firma’ sıralamasında 16. sırada yer aldı. EKONOMİ SERVİSİ