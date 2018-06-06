En hızlı Şok büyüdü

Türkiye’nin ciro bakımından en hızlı büyüyen gıda perakende zinciri Şok Marketler, 2018 birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket, 359 yeni mağaza açarak, ilk çeyreği güçlü satış ve FAVÖK büyümesiyle tamamladı. Mayıs ayında son 10 yılın en büyük halka arzlarından birini gerçekleştiren ve ciro bakımından Türkiye’nin en hızlı büyüyen gıda perakende zinciri olan Şok Marketler, Kamuoyu Bilgilendirme Platformu’na (KAP) 2018’in birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Şok Marketler, 2018’in ilk çeyreğinde konsolide cirosunu geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 31 oranında arttırarak 2 milyar 50 milyon liradan 2 milyar 690 milyon liraya çıkardı.

Kâr da arttı

Şok Marketler, yılın ilk üç ayında brüt kâr tutarını geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 38 oranında artırdı. Şirket Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârını (FAVÖK) bir önceki yılın ilk çeyreğine göre yüzde 43 oranında artırarak 63.3 milyon liradan 90.6 milyon liraya yükseltti. İlk üç aylık dönemde bütçede planladığı gibi 93 milyon liralık yatırım harcaması yaparak 359 yeni mağaza açan Şok Marketler, yılda ortalama bin mağaza açma hedefine sağlıklı bir şekilde ve hızla ilerlediğini göstermiş oldu.

Sonuçlar yüz güldürüyor

Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel, halka arz sonrası açıkladıkları ilk finansal sonuçlardan memnun olduklarını dile getirerek, “Hedeflerimiz doğrultusunda hızla ilerlediğimizi yatırımcılarımıza göstermiş olduk. Yeni açtığımız mağazalar, yaptığımız kampanyalar ve müşterinin taleplerine hızlı cevap vermemiz sayesinde satışlarımızı bu dönem de artırdık. Bu artış karlılığımıza da yansıdı. Halka arz gelirleriyle birlikte gelecek dönemlerde net dönem karı elde ederek yatırımcılarımızı memnun etmeye devam edeceğiz” dedi. EKONOMİ SERVİSİ