En iyi işveren Vodafone

Dünya genelinde 60’tan fazla ülkede 8 bine yakın işletmeyi ve 20 milyondan fazla çalışanı temsil eden analizlerle kurum kültürü araştırmaları yapan Great Place to Work Enstitüsü, Türkiye’nin en iyi işverenlerini açıkladı. Araştırmaya 162 şirketten 85 bin çalışan ve 8 bin 26 yönetici katıldı. Türkiye’nin en iyi işverenleri araştırmasına çalışan odaklı yönetim anlayışı ile insani dokunuşu yüksek kurum kültürüne sahip 32 şirket ödül almaya hak kazandı. Ödüller, çalışan sayısına göre 20-50, 50-250, 250-500, 500–2.000 ve 2.000 üzeri olmak üzere beş kategoride verildi. En iyi işverenlerinin açıklandığı listede, 2.000 ve üzeri çalışan sayısı kategorisinde birinciliğe Vodafone layık görüldü. Hilton bu kategorinin ikincisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası ise üçüncüsü oldu. H&M’in dördüncü olduğu listede, Turkcell Global Bilgi beşinci oldu.

Çalışanlar tutarlı yönetim istiyor

Anketlerde öne çıkan bulgulara dikkat çeken Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Araştırmalarımızdaki en kritik 10 maddeden 8’i yönetim ile ilgili. Yöneticilerle ilişkilerin değerlendirilmesinde en belirleyici faktör ise tutarlılık. Çalışanlar, yöneticilerinin söyledikleri ile yaptıkları arasında tutarlılık olduğunu görmek istiyor” dedi. Çalışanlar, güven düzeyi yüksek ve gelişmiş bir kurum kültürüne sahip iş yerlerinde olduklarını hissettiklerinde, işlerini severek yapıyorlar ve verimlilik 3 kat artıyor. EKONOMİ SERVİSİ