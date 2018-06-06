En özel bayramlık çikolata

Premium çikolata segmentinin lider markası Godiva, Ramazan Bayramı’nda tüketicileri yeni Godiva Masterpieces Collection ikramlık çikolatası ile buluşturuyor. Yeni ikramlık ürün, Godiva’nın dünya çapında en çok tercih edilen fındıklı, karamelli, sütlü ve bitter çikolatalarıyla farklı zevklere hitap edecek. Şık kutusu, özel lezzetiyle bayram ziyaretlerine, evdeki ikramlara ayrı bir renk katacak olan Godiva Masterpieces Collection’ın yanı sıra tüketiciler Türkiye’de ilk defa belirli süpermarketlerdeki Godiva noktalarından farklı lezzetleri seçerek özel ikramlıklarını oluşturabilecek. EKONOMİ SERVİSİ