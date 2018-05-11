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En pahalı şehrimiz İstanbul

Türkiye’deki hayat pahalılığı konusunda yapılan bir araştırma en pahalı şehrin İstanbul olduğunu ortaya koydu. Pahalılıkta İstanbul'u, İzmir, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova takip etti

11 Mayıs 2018 Cuma 17:57
En pahalı şehrimiz İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, 2017 yılının en pahalı şehrinin İstanbul olduğu belirlendi. Rapor, Türkiye ortalamasına göre ele alınırken, İstanbul’un diğer şehirlerine oranla yüzde 14.75 ile daha pahalı bir şehir olduğu anlaşıldı. İstanbul’u yüzde 9.04 ile İzmir, yüzde 6.62 ile Ankara, yüzde 4.14 ile de Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova takip etti.

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, araştırmada en ucuz şehirlerin Doğu Anadolu’da olması dikkat çekerken, bu şehirler; yüzde -6.51 ile Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan olarak belirlendi. İkinci olarak en ucuz bölge sıralamasında da Güneydoğu Anadolu kendine yer edinirken, yüzde -6.39 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt kendi bölgesinin en üst sıralarında yer aldı.

Ucuzluk oranı en düşük olan diğer bir bölge de Akdeniz olurken, yüzde -5,80 oranıyla Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgenin en uygun şehirleri oldu. Türkiye’deki diğer büyük şehirler ve onların pahalılık oranına bakıldığında ise; yüzde 1.99 ile Bursa, yüzde 1.25 ile Antalya, 1.38 ile Adana şeklinde karşımıza çıktı. Türkiye’nin ilk 10’unda yer alan diğer büyük şehirlerin ise ucuz olduğu görülürken, bu şehirler; Konya, Gaziantep, Şanlıurfa olarak belirlendi.
AA

Son Güncelleme: 11.05.2018 23:09
Anahtar Kelimeler:
İstanbulPahalıPara
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