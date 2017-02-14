En ucuz Türkiye en pahalı İsveç!

EKONOMİ SERVİSİ

Küresel araç filosu yöneticisi LeasePlan’in 2016 CarCost (Otomobil Maliyeti) Endeksi açıklandı. Çalışmanın 2016 sonuçlarına göre en yüksek otomobil sahipliği maliyeti, benzinli otomobillerin aylık 708 Euro'luk ortalaması ile Norveç oldu. Norveç, aylık 364 Euro’luk ortalama benzinli otomobil sahipliği maliyeti en ucuz ülke olan Macaristan’ı ikiye katladı. Hollanda, aylık 695 Euro'luk dizel araç sahipliği maliyeti ile Avrupa’nın bu alanda en pahalı ülkesi olurken, en ucuz aylık dizel otomobil sahipliği maliyeti unvanı ise 369 Euro ile yine Macaristan’ın oldu. Ortalama otomobil sahipliği maliyeti, araştırma yapılan en pahalı ve en ucuz Avrupa ülkeleri arasında küçük/kompakt sınıf otomobil kategorisinde ayda 344 Euro'ya kadar farklılığın olabileceğini ortaya koydu.

En ucuz yakıt maliyeti Rusya’da

Türkiye aylık araç sahipliği maliyeti sıralamasında 24 ülke içinde 19. sırada yer alarak, küçük-kompakt sınıf otomobil sahipliği aylık maliyetinde en ekonomik ülkelerden biri oldu. Türkiye’de benzinli otomobil kullanmanın aylık maliyeti 448 Euro, dizel otomobil kullanım maliyeti ise 418 Euro olarak açıklandı.

Türkiye, aynı çalışmanın yakıt maliyeti endeksi bölümünde ise yine 24 ülke içinde İtalya, Yunanistan ve Portekiz’in ardından 4. sırada yer aldı. Araştırma kapsamında, yıllık 20 bin kilometre temel alındığında, Avrupa’da benzinli araçlarda ortalama yakıt gideri ayda 100 Euro olarak ortaya çıkarken, dizel araçlarda ise 67 Euro'luk bir ortalama elde edildi.

İtalya, benzinli araçlarda, yüksek vergi oranlarına bağlı olarak, aylık 136 Euro tutarındaki yakıt maliyetleriyle liderliği elinde tutarken, ayda 54 Euro ile Rusya en ucuz yakıt maliyetli ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor. Dizel yakıt maliyetinde ise en ucuz ülke ayda 49 Euro ile Polonya oldu.

Bakım maliyetinde Türkiye en ucuz!

Türkiye, ayda 28 Euro'luk en düşük bakım ve onarım maliyetine sahip ülke olurken, en pahalı ülke ise 85 Euro ile, saat başı çalışma ücreti Türkiye’dekinin üç katını bulan İsveç oldu. İsviçre, hem benzinli hem de dizel araçlar için ayda 117 Euro Avrupa’daki en yüksek sigorta maliyetlerine sahip ülke olarak dikkat çekerken, Çek Cumhuriyeti 37 Euro ile benzinli araç sigortasında en ucuz ülke olarak ön plana çıktı. LeasePlan CarCost Endeksi, İsveç’in ayda 39 Euro ile dizel araç sigortasında en ucuz Avrupa ülkesi olduğunu gösteriyor.