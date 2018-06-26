En ucuzu Taşkent

AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL

İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı firması Mercer, her yıl gerçekleştirdiği ‘Yaşam Maliyeti Araştırması’nın 2018 yılı sonuçlarını açıkladı. Yurtdışındaki çalışanlara (expats) ödenecek ücretler konusunda hükümetler ve çokuluslu şirketlere rehberlik eden ‘Mercer Yaşam Maliyeti Araştırması’, 5 kıtada 209 şehirde gerçekleştirildi.

Mercer Yaşam Maliyeti Araştırması, özellikle küresel çapta iş yapan şirketlerin mobil iş gücünü yönetme stratejilerini belirleme aşamasında en önemli referanslarından biri olarak görülüyor.

Bu yılın şampiyonu Hong Kong

Her şehirde konut, ulaşım, yiyecek, giyim, ev eşyası ve eğlence dahil olmak üzere 200’den fazla kalemin karşılaştırmalı maliyetlerinin ölçüldüğü araştırma sonuçlarına göre, 2018 yılının en pahalı şehri Hong Kong, yaşam maliyeti en düşük şehir ise Taşkent oldu. Hong Kong’un ardından Tokyo, Zürih, Singapur ve Seul en pahalı şehirler olarak sıralandı.

Bu sonuçlarla beraber yurt dışında çalışanlar için dünyanın en pahalı beş şehrinden dördü Asya’da yer alıyor. Geçtiğimiz yıl aynı araştırmada 142. sırada yer alan İstanbul ise, listede 163. sıraya yerleşerek, yaşam maliyeti açısından geçen yıla göre yaşaması daha ucuz bir şehir olarak listedeki yerini aldı.

Amerika’nın en pahalı şehri

Dört basamak birden düşerek 13’üncü sıraya gerileyen New York, Amerika’nın en pahalı şehri olma unvanını sürdürdü. Amerika’da yedi sıra gerileyen San Francisco 28., on iki sıra gerileyen Los Angeles 35. ve yirmi sıra gerileyen Şikago ise 51. sırada yer aldı.

Kanada'nın birçok şehri sıralamada gerilese de, yaşam maliyeti konusunda ülkenin pahalı şehri olan Toronto, göçmen konut kiralama maliyetlerindeki artış nedeniyle on sıra birden yükselerek 109. sırada yer aldı. Geçen yıla oranla otuz iki sıra birden düşmesine rağmen 58’inci sırada yer alan São Paolo (Brezilya), Güney Amerika'nın en pahalı şehri olurken, 69. sıradaki Santiago (Şili) en pahalı ikinci şehir olarak listede yer aldı.

Yaşam Maliyeti Araştırması’nın 2018 sonuçlarına göre, iki Avrupa şehri en pahalı şehirler arasında ilk 10 sırada yer aldı. 3’üncü sırada yer alan Zürih Avrupa’daki en pahalı şehir unvanını korurken, geçen yılki yerini koruyan Bern, 10’uncu sırada yer aldı. Almanya'da Frankfurt 68. sırada yer alırken, Berlin ise 71. sırada yer aldı. On sıra birden yükselerek 19’unculuğa çıkan Londra ise, Birleşik Krallık’ın en pahalı şehir olarak dikkat çekti.

Araştırmanın sonuçlarına göre, dünyanın en pahalı şehirleri arasında geçen yıla göre yirmi sekiz sıra yükselen Paris 34'üncü, 34 sıra yükselen Roma 46. ve 39 sıra yükselen Viyana 39. sırada yer alıyor. Dört sıra gerileyen Moskova 17’inci, 14 sıra gerileyen St. Petersburg 49. ve 10 sıra gerileyen Kiev 173. sırada yer aldı.

Tel Aviv, Ortadoğu’nun en pahalısı

Genel olarak expat (yurtdışı görevlendirme) dünyası olarak bilinen Ortadoğu’da konut kiralama maliyetlerindeki düşüş nedeniyle şehirlerin birçoğunun listedeki sıralamaları düştü. En pahalı şehir unvanını listede önceki yıla göre bir basamak yükselerek 17. sırada yer alan Tel Aviv elde etti. Dubai 26. sırada yer bulurken, onu 40. sıradaki Abu Dhabi ve 45. sıradaki Riyad izledi.

Afrika’nın en pahalı şehri yine Luanda

Düşüş göstererek küresel listede en üst sıralardaki yerini kaybetmesine rağmen 6’ıncı sırada yer alan Angola'nın başkenti Luanda Afrika'nın en pahalı şehri olmaya devam etti. Yedi sıra birden yükselen Çad'ın başkenti N’Djamena ise 8’inci sırada yer aldı. 14 sıra yükselen Gabon'un başkenti Libreville 18’inci, 11 sıra yükselen Kongo'nun başkenti Brazzaville ise 19’uncu sırada yer aldı.