En yaşanabilir ilçe Beşiktaş

REIDIN tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye’nin 81 ili genelindeki ilçe ve mahallelerin yaşanabilirlik düzeylerini ortaya koyan Sosyoekonomik Derecelendirme çalışmasına göre, araştırma kapsamındaki 258 ilçe içinde A+ derecesine sahip ilk üç ilçe sırasıyla Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy oldu. Listenin ilk üçü İstanbul’dan çıksa da Ankara’nın Çankaya ilçesi 7’nci, Muğla’nın Bodrum ilçesi ise 9’uncu sıradan ilk 10’a girmeyi başardı. Refah düzeyi, kültürel seviye, eğitim düzeyi gibi kategorilerdeki çeşitli parametrelere göre, bölgelerin yaşanabilirlik düzeylerini hesaplayan REIDIN Sosyoekonomik Derecelendirme çalışmasının 2017 sonuçlarına göre, kapsam dahilindeki 258 ilçe içinde A+ derecesine sahip ilk üç bölge sırasıyla Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy oldu. Listenin ilk üçünde İstanbul ilçeleri yer alsa da Ankara’nın Çankaya ilçesi 7’nci, Muğla’nın Bodrum ilçesi ise 9’uncu sıradan ilk 10’a girerek, sosyoekonomik açıdan en yaşanabilir ilçeler arasında yer almayı başardı.

İstanbul’un 7 ilçesi ilk 10’da

2015-2017 dönem aralığında en yaşanabilir ilçelerin başında gelen İstanbul’un Beşiktaş ilçesi, 2017’de de zirveyi kaptırmadı. Aynı dönem içinde yerini korumayı başaran bir diğer bölge de, 4’üncü sırada yer alan İstanbul’un Sarıyer ilçesi oldu. Çalışma sonuçları sıralama yönüyle değerlendirildiğinde ise, İstanbul ilçelerinden Kadıköy’ün Beyoğlu’nu geride bırakıp 2017’de ikinci sıraya yükseldiği görülüyor. İlk 10’a giren tüm ilçeler şöyle sıralandı: Beşiktaş, Kadıköy, Beyoğlu, Sarıyer, Fatih, Bakırköy, Ankara Çankaya, İstanbul Ataşehir, Muğla Bodrum, İstanbul Şişli.

Mahalle bazında Bebek zirvede

REIDIN, bu yıl itibarıyla ürettiği göstergelerin bölgesel kapsamını 1.202 mahalleden 1.255 mahalleye çıkardığını duyurmuştu. Bu genişleme paralelinde yeni eklenen 53 mahalle içinde A+ derecesine girmeyi başaran iki yeni mahalle bulunuyor: İzmir’in Konak ilçesine bağlı Kültür Mahallesi ve Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi. 2017 sosyoekonomik derecelendirme sonuçlarına göre, ilçe seviyesinde lider olan İstanbul’un, mahalle düzeyinde de liderliğini koruduğu dikkat çekiyor. 2016 sonuçlarına göre, 1.255 mahalle arasında ikinci sırada yer alan Bebek, 2017 yılında en yaşanabilir mahalleler arasında zirveye oturmuş durumda. Levazım, Akat, İstinye ve Arnavutköy mahalleleri ise Bebek ile birlikte ilk beşte konumlanan bölgeler olarak görülüyor.

Artvin Merkez dikkat çekiyor

REIDIN’in bölgesel kapsamına yeni katılan şehirlerden olan Artvin’in Merkez ilçesi, metropol konumundaki İstanbul’un kimi ilçelerini geride bırakarak, yaşanabilirlik düzeyi görece yüksek bir bölge olarak öne çıktı. Artvin Merkez, her ne kadar B+ derecesine sahip olsa da, İstanbul’un yanı sıra başkent Ankara ve büyükşehir İzmir ilçelerinden bazılarını da geride bırakmış görünüyor. 2015 yılında B+ derecesi ile 46’ncı sırada yer alan İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi, 2017 yılında 18’inci sıraya yükselerek A+ derecesine ulaştı ve böylece yaşanabilirlik düzeyi en hızlı yükselen ilçe oldu. A. SAFA TERZİ/İSTANBUL