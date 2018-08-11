En yaşlı Rotschild: Sistem çökebilir

Kendi kurduğu RIT Capital Partners Fonu'nun yatırımcılarına hitap eden Rotschild, 11 Eylül ve 2008 Mali Krizi'nde dünyadaki bütün güçlerinin birlikte çalıştığını anımsatarak, bugün aynı birlikteliği sağlamanın zor olduğunu ve bu durumun 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan ekonomik düzeni tehlikeye attığını vurguladı. Rotschild, hükümetlerin işbirliği konusunda azimli olmamasının yaşanan ekonomik sıkıntıları artırabileceğini ifade etti.

EKONOMİ SERVİSİ