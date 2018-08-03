En yüksek fiyat artışı limonda

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında limonu, yüzde 12.35 ile rakı, yüzde 11.88 ile domates izledi. Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10.59 ile bira, yüzde 9.78 ile salatalık, yüzde 9.38 ile kayısı, yüzde 8.06 ile yumurta, yüzde 7.87 ile poşet bitki ve meyve çayı, yüzde 7.10 ile margarin, yüzde 6.97 ile motor yağları yer aldı. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23.66 ile erikte gerçekleşti. Bunu, yüzde 20.09 ile şeftali, yüzde 17.37 ile dolmalık biber, yüzde 16.95 ile karpuz, yüzde 14.53 ile patates, yüzde 13.54 ile taze fasulye, yüzde 13.38 ile patlıcan, yüzde 6.51 ile çocuk tişörtü izledi. EKONOMİ SERVİSİ