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En yüksek iş gücü maliyeti finans ve sigorta sektörlerinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin "İş Gücü Maliyeti İstatistikleri"ni açıkladı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:39
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En yüksek iş gücü maliyeti finans ve sigorta sektörlerinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin "İş Gücü Maliyeti İstatistikleri"ni açıkladı. Ülkede istihdam edilenlerin işverene toplam maliyetini ve bu maliyet unsurlarının toplam içindeki dağılımını ortaya koymak amacıyla yapılan İş Gücü Maliyeti Araştırması sonuçlarına göre, 2016 yılında aylık ortalama iş gücü maliyeti 3 bin 991 lira olarak gerçekleşti.

Bu değer, 2012 yılında 2 bin 680 lira olarak hesaplanmıştı. Finans ve sigorta faaliyetleri sektörü, 8 bin 5 lira ile aylık ortalama iş gücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör olarak belirlendi. Bu sektörü, 7 bin 538 lira ile bilgi ve iletişim, 6 bin 87 lira ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörleri izledi.

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörü ise 2 bin 963 lira ile aylık ortalama iş gücü maliyetinin en düşük olduğu sektör olarak kayıtlara geçti. Bu sektörü 2 bin 992 lira ile inşaat, 3 bin 283 lira ile idari ve destek hizmet faaliyetleri sektörleri takip etti. Brüt kazancın iş gücü maliyeti içindeki payı yüzde 82.9 oldu. Brüt kazancı, yüzde 16.7 ile sosyal güvenlik ödemeleri takip ederken, diğer iş gücü maliyetlerinin payı yüzde 0.4 olarak gerçekleşti. EKONOMİ SERVİSİ
 

Anahtar Kelimeler:
EkonomiFinansMaliyetIş Gücü MaliyetiTÜİKTürkiye Istatistik Kurumu
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