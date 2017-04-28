Enerji kimliği şartı 2020’ye ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nin, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "binalarda enerji performansı yönetmeliği"nde değişiklik yapan yönetmelikle, "binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartının aranmasına" ilişkin uygulama 1 Ocak 2020'ye ertelendi. Enerji Verimliliği Kanunu tarafından mevcut binalar için enerji kimlik belgesi çıkarılması için tanınan 10 yıllık süre 2 Mayıs Salı günü bitiyordu.EKONOMİ SERVİSİ