Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Enerji kimliği şartı 2020’ye ertelendi

Binaların satışı ya da kiralanmasında "enerji kimliği belgesi" zorunluluğu, 2020'ye ertelendi

Bu haber kez okundu.

Enerji kimliği şartı 2020’ye ertelendi

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nin, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "binalarda enerji performansı yönetmeliği"nde değişiklik yapan yönetmelikle, "binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartının aranmasına" ilişkin uygulama 1 Ocak 2020'ye ertelendi. Enerji Verimliliği Kanunu tarafından mevcut binalar için enerji kimlik belgesi çıkarılması için tanınan 10 yıllık süre 2 Mayıs Salı günü bitiyordu.EKONOMİ SERVİSİ

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Enerji Kimliği şartı 2020’ye ErtelendiBinaların Satışı Ya Da Kiralanmasında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100