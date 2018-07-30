Enerjide 18 milyar dolarlık dev israf

Türkiye'de enerjinin yüzde 40'ının binalarda kullanıldığını belirten Alkin, "Antalya gibi kentlere baktığımızda ise iklimi farklı olduğu için soğutma ön planda. Soğutma da tasarruflu bir şekilde yapılmıyor. Eğer binalarda enerji tasarrufunu sağlarsak insanların parasının yüzde 40'ı cebinde kalır. Hazırlanan raporlara göre binalarda yeterli yalıtım olmaması nedeniyle Türkiye'de 18 milyar dolara kadar uzanan bir israf söz konusu.

Evi ısıtmadan önce duvarları ısıtıyoruz, binanın içini soğutmadan evvel camları soğutuyoruz" dedi. Türkiye'nin elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 47'sinin doğalgazdan elde edildiğini dile getiren Alkin, doğalgazın büyük bir kısmının İran ve Rusya'dan alındığına dikkati çekti. Alkin, "Diplomatik duruşumuz ihtiyaçlarımızla doğru orantılı. Türkiye'yi enerji tasarrufu sayesinde daha az bağımlı hale getirebiliriz. Bunun için enerji tasarrufunda adeta bir milli mücadele başlattık.

Böyle zorlu bir coğrafyada enerji bağımlılığıyla yürümek bizi riske sokuyor" değerlendirmesinde bulundu. Binalarda enerji tasarrufunun yalıtımla sağlanabileceğine işaret eden Alkin, "Vatandaşları bilinçlendirmenin yanında finansman kolaylığı da sağlamak gerekiyor. Eğer bunu başarabilirsek 2030'da Türkiye'yi enerji bağımlısı değil, enerjiye ihtiyacı olan ülke konumuna getirebiliriz" diye konuştu.

HABER MERKEZİ