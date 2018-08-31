Enerjide acele kamulaştırma

Kamulaştırmaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Çermik Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla Diyarbakır'ın Ergani ve Çermik ilçeleri sınırları içerisinde yer alan ve bu hattın güzergahına isabet eden taşınmazlar, inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

154 kilovoltluk Ürgüp-Çinkur Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında hattın güzergahına isabet eden taşınmazların, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Yozgat ve Tokat illerinde hidroelektrik santrali üretim tesislerinin yapımı amacıyla bazı taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

AA