Enerjide çözüm güneşte

Kutay, şunları söyledi: "Ülkemizde bütçe açığı AB üye ülkeleri ile kıyaslandığında, GSYH’ya oranı yüzde 2’ler mertebesi ile oldukça düşüktür. Bununla birlikte kamu borçlarının GSYH’ya oranı yüzde 28 mertebesinde olup, AB içerisinde bunun 2-3 katı olan ülkeler bulunmaktadır.

Bankacılık sektöründe ise açık pozisyon bulunmamaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en ucuz kaynak olan güneş enerjisinin kullanımı için yerli panel üretimi noktasında endüstrinin ilk halkası olan hücre üretiminden başlayarak tüm halkaların tamamlanmasına hız verilmeli, oluşturulmaya çalışılan ekonomik baskılardan etkilenmeden yatırımlara durmaksızın devam edilmelidir."

HABER MERKEZİ