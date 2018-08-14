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Enerjide çözüm güneşte

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, son dönemde ekonomik temeller ile izah edilemeyen Türk Lirası'nın değerine yönelik manipülatif saldırılar yaşandığına işaret ederek, "Bilindiği üzere ülkemizde güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi son 3 yılda neredeyse sıfır noktasından yaklaşık 25 milyar Türk Lirası tutarında yeni yatırım ile 4700 MW’a yükselmiş, ülkemizde binlerce kişiye istihdam yaratmış, ülkemizde açılan güneş paneli üretim fabrikaları sayesinde teknoloji transferleri ile de son dönemin lokomotif sektörü haline gelmiştir" dedi

14 Ağustos 2018 Salı 16:29
Enerjide çözüm güneşte

Kutay, şunları söyledi: "Ülkemizde bütçe açığı AB üye ülkeleri ile kıyaslandığında, GSYH’ya oranı yüzde 2’ler mertebesi ile oldukça düşüktür. Bununla birlikte kamu borçlarının GSYH’ya oranı yüzde 28 mertebesinde olup, AB içerisinde bunun 2-3 katı olan ülkeler bulunmaktadır.

Bankacılık sektöründe ise açık pozisyon bulunmamaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en ucuz kaynak olan güneş enerjisinin kullanımı için yerli panel üretimi noktasında endüstrinin ilk halkası olan hücre üretiminden başlayarak tüm halkaların tamamlanmasına hız verilmeli, oluşturulmaya çalışılan ekonomik baskılardan etkilenmeden yatırımlara durmaksızın devam edilmelidir."
HABER MERKEZİ

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